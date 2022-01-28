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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna açıklaması: Biz savaş istemiyoruz

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Giriş: 28.01.2022 11:36
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'nın, Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var" ifadesini kullandı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna ile savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz." dedi.
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