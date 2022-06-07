07 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya Dışişleri bakanı Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor! 4 dosya masada
Türkiye ile Rusya bir kez daha kritik bir görüşme yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile tahıl koridoru, Ukrayna'da ateşkes şartları, Suriye meselesi ve NATO'yu görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.