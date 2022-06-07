Rusya Dışişleri bakanı Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor! 4 dosya masada

Türkiye ile Rusya bir kez daha kritik bir görüşme yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile tahıl koridoru, Ukrayna'da ateşkes şartları, Suriye meselesi ve NATO'yu görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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