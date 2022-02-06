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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2022 18:59
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa diledi. Başkan Erdoğan, geçmiş olsun mesajı sebebiyle Putin'e teşekkür etti.
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