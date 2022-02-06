06 Şubat 2022, Pazar
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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa diledi. Başkan Erdoğan, geçmiş olsun mesajı sebebiyle Putin'e teşekkür etti.