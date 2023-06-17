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Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye’ye gelecek

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Giriş: 17.06.2023 10:48
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Putin'in Türkiye ziyaretini yakın zamanda yapacağı ancak net tarihin programına göre belirleneceği açıklandı. Ayrıntıları Moskova'dan Agşin Kişiyev aktardı.
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