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Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a ''Geçmiş olsun'' dileklerini iletti

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2022 19:48
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yayımladığı mesajında Koronavirüse yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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