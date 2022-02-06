06 Şubat 2022, Pazar
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a ''Geçmiş olsun'' dileklerini iletti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yayımladığı mesajında Koronavirüse yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.