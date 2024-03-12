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Rusya, Çin ve İran’dan tatbikat misillemesi! Umman Körfezi’nde dev tatbikat

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 15:31
ABD öncülüğünde tatbikatların ardı ardına yaşandığı bir dönemde Rusya, Çin ve İran Umman Körfezi açıklarında ortak bir tatbikata başlıyor. Cuma güne kadar sürecek tatbikat Batı'ya mesaj olarak yorumlanıyor.
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