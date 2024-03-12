Rusya, Çin ve İran’dan tatbikat misillemesi! Umman Körfezi’nde dev tatbikat

ABD öncülüğünde tatbikatların ardı ardına yaşandığı bir dönemde Rusya, Çin ve İran Umman Körfezi açıklarında ortak bir tatbikata başlıyor. Cuma güne kadar sürecek tatbikat Batı'ya mesaj olarak yorumlanıyor.

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