06 Kasım 2021, Cumartesi
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Rusya Avrupa'ya gaz sevkiyatını neden azalttı? Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 9 arttı
Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını yeniden azaltması, fiyatları yüzde 9 artırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Kasım'dan itibaren ülkesindeki depolar dolduktan sonra Avrupa'ya sevkiyatın başlayacağını duyurmuştu. Peki son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.