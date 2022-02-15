Rusya askerinin geri dönmesi ne anlama geliyor? ABD’de nasıl yankılandı?

Rusya askeri birliklerinin geri dönmesiyle savaş ihtimalinin ortadan kalktığı iddiaları varken NATO Savunma Bakanları 16-17 Şubat tarihlerinde NATO karargahında toplanacak. Peki ‘3. Dünya Savaşı çıkacak’ diyen ABD’de tüm bunlar nasıl yankılandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Tanyeri yorumladı.

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