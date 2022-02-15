15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya askerinin geri dönmesi ne anlama geliyor? ABD’de nasıl yankılandı?

Rusya askerinin geri dönmesi ne anlama geliyor? ABD’de nasıl yankılandı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2022 16:38
Rusya askeri birliklerinin geri dönmesiyle savaş ihtimalinin ortadan kalktığı iddiaları varken NATO Savunma Bakanları 16-17 Şubat tarihlerinde NATO karargahında toplanacak. Peki ‘3. Dünya Savaşı çıkacak’ diyen ABD’de tüm bunlar nasıl yankılandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Tanyeri yorumladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Askerinin geri dönmesi ne anlama geliyor?
Askerinin geri dönmesi ne anlama geliyor?
10 PKK’lı etkisiz hale getirildi!
10 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
HDP’nin tepkisi ne anlama geliyor?
HDP’nin tepkisi ne anlama geliyor?
BAE ile ilişkilerde yeni sayfa!
BAE ile ilişkilerde yeni sayfa!
Erdoğan’dan Dubai’de önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Dubai'de önemli açıklamalar
Dubai’de Türkiye Milli Günü heyecanı!
Dubai’de Türkiye Milli Günü heyecanı!
Murat Ağırel ile Barış Pehlivan Silivri Kapalı Cezaevi’ne götürüldü
Murat Ağırel ile Barış Pehlivan Silivri Kapalı Cezaevi'ne götürüldü
İşte muhalefetin aday ve ittifak taktiği
İşte muhalefetin aday ve ittifak taktiği
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu
A Haber Ukrayna siperlerinde!
A Haber Ukrayna siperlerinde!
Kuzguncuk parkına giriş çitlerle engellendi
Kuzguncuk parkına giriş çitlerle engellendi
Türkiye ziyareti ne anlama geliyor?
Türkiye ziyareti ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster