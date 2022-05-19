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Rüşvete sabit fiyat tarifesi! Rüşvet çarkının işlemesi için 2 aşamalı bir sistem kurulmuş

A Haber
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Giriş: 19.05.2022 15:38
İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonundan yeni bilgiler ortaya çıktı. Rüşvet çarkının işlemesi için 2 aşamalı bir sistem kurulmuş. Belediyedeki rüşvet şemasının tepesinde zabıta memuru Abdülkadir K. yer alıyor. Yapılacak her iş için alınacak rüşvetin miktarı belirlenmiş. Örgütün Kolluk Kanadı Kadıköy Gece ve Kozyatağı Grubu olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. İnşaat ruhsat onayı için 30 bin, çatı tadilatına 10 bin, izinsiz beton dökmeye 1500, hafriyat işi için 1000 ve vinç kurmaya 500 lira sabit rüşvet istenildiği de tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2 bin sayfalık soru hazırlandı. Örgüt lideri Abdülkadir K. ifade sırasında baygınlık geçirdi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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