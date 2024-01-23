Rüşvet operasyonunda yeni detaylar | Temelsiz villayla ölüm sattılar! Yıkım talebi…

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bilirkişi raporuna göre izin verilen inşaat olası bir depremde adeta yerle bir olacakmış. Başsavcılık İstanbul Valiliği'ne yazı yazarak yıkım kararı istedi. Notları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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