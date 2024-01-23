23 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rüşvet operasyonunda yeni detaylar | Temelsiz villayla ölüm sattılar! Yıkım talebi…

Rüşvet operasyonunda yeni detaylar | Temelsiz villayla ölüm sattılar! Yıkım talebi…

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2024 15:33
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bilirkişi raporuna göre izin verilen inşaat olası bir depremde adeta yerle bir olacakmış. Başsavcılık İstanbul Valiliği'ne yazı yazarak yıkım kararı istedi. Notları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
60 milyon TL’ye çürük villa
60 milyon TL'ye çürük villa
İBB Başkan adayı Kurum’dan esnafa söz
İBB Başkan adayı Kurum'dan esnafa söz
İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye’ye geliyor!
İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor!
Trafik de dolu otoparklar da dolu Otoparkın aylık ücreti 10 bin oldu
Trafik de dolu otoparklar da dolu Otoparkın aylık ücreti 10 bin oldu
Otomobil piyasası ne durumda?
Otomobil piyasası ne durumda?
Irak’ta kritik temaslar
Irak'ta kritik temaslar
MOSSAD’a darbe! İşte casus devşirme yöntemi
MOSSAD’a darbe! İşte casus devşirme yöntemi
Nebi Hatipoğlu A Haber’de
Nebi Hatipoğlu A Haber'de
A Haber Suriye’de!
A Haber Suriye'de!
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Pazarlık DEM’leniyor! Elini yüksek tutuyor
Pazarlık DEM'leniyor! Elini yüksek tutuyor
Ölüm villalarına belediye onayı
Ölüm villalarına belediye onayı
Daha Fazla Video Göster