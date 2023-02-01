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Rusların gözünden Başkan Erdoğan! A Haber mikrofon uzattı: "Yumruğunu masaya vurmasını biliyor"

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Giriş: 01.02.2023 18:58
A Haber ekibi olarak, Rusya'da halka mikrofon uzattık ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini sorduk. Birçok Rus, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşındaki tarafsız rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, birçok kişi de kendilerine karşı olan tutumdan övgüyle bahsetti. Bir Rus genç, Başkan Erdoğan için, "Bence dünyanın en akıllı ve yetenekli lideri. 'Evet benim olacak' diyerek yumruğunu masaya vurmasını biliyor. Kendisine gerçekten büyük saygı duyuyorum" dedi. İşte Agşin Kişiyev'in mikrofon uzattığı Rusların verdiği yanıtlar...
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