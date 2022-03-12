12 Mart 2022, Cumartesi
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Rus zırhlıları Kiev girişinde pusuya düşürüldü!
17. güne giren Ukrayna savaşında Rus Ordusu'nun başkent Kiev'e ilerleyişi sürüyor. Zırhlılar otoyollar üzerinden Kiev'i çevreledi. Ancak kilit noktalara konuşlanan Ukrayna birlikleri, adım adım yaklaşan tehlikeye karşı tetikte bekliyor. Rus konvoyunu Bırovari'den Kiev'e girişte pusuya düşüren Ukrayna birlikleri, o anları kamuoyuyla paylaştı.