Rus turistler ne zaman gelecek? Turizm Bakanı Ersoy: Uçuşların yeniden başlamasında son aşamaya gelindi

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte turizm sezonunda beklenti yüksek. Rusya ve Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başlaması için diplomasi trafiği yürütülmüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy süreçte 3. ve son aşamaya gelindiğini söyledi. Yakın bir zamanda Rus heyeti gelecek. Detaylar A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

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