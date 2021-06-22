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Rus turistler Antalya'da! Gün içinde 44 uçakla 12 binden fazla yolcunun gelmesi bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2021 14:49
İki aylık uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla Rusya'dan Antalya'ya turist akını yaşanıyor. Gün içinde Rusya'dan elliye yakın uçağın Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Antalya'dan detayları A haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Antalya Havalimanı İşletme Müdürü Bilgihan Yılmaz anlattı. Bilgihan Yılmaz, “Biz Rus turistleri özledik, onlarda Antalya’yı özledi. Gelen verile baktığımız bu ortaya çıkıyor. İlk günden 40’dan fazla uçağı bekliyoruz. 10 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor.” ifadelerini kullandı.
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