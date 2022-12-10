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Rus tankerlerine sigorta engeli! Boğaz'da bekleyen ve teyit mektubu sunan 3 tanker geçiş yaptı

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 12:28
Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması sonrası Boğaz'da bekleyen Rus tankerler sigorta engeline takıldı. Teyit mektubunu sunan bazı gemilerin geçişine izin verildi. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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