04 Temmuz 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rus tahıl gemisi Sakarya'da! Ukrayna, türkiye'nin gemiye el koymasını talep etti
Son dakika haberleri… Ukrayna'nın Berdyansk kentinden hareket eden tahıl yüklü Rus bandıralı 'Zhibek Zholy' adlı kargo gemisi, Sakarya'nın Karasu açıklarında demir attı. Sakarya'ya gelen Rus bandıralı gemide 7 bin ton tahıl bulunuyor. Ukrayna, Türkiye'nin gemiye el koymasını talep etti. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.