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Rus tahıl gemisi Sakarya'da! Ukrayna, türkiye'nin gemiye el koymasını talep etti

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 09:26
Son dakika haberleri… Ukrayna'nın Berdyansk kentinden hareket eden tahıl yüklü Rus bandıralı 'Zhibek Zholy' adlı kargo gemisi, Sakarya'nın Karasu açıklarında demir attı. Sakarya'ya gelen Rus bandıralı gemide 7 bin ton tahıl bulunuyor. Ukrayna, Türkiye'nin gemiye el koymasını talep etti. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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