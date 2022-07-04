Rus tahıl gemisi Sakarya'da! Ukrayna, türkiye'nin gemiye el koymasını talep etti

Son dakika haberleri… Ukrayna'nın Berdyansk kentinden hareket eden tahıl yüklü Rus bandıralı 'Zhibek Zholy' adlı kargo gemisi, Sakarya'nın Karasu açıklarında demir attı. Sakarya'ya gelen Rus bandıralı gemide 7 bin ton tahıl bulunuyor. Ukrayna, Türkiye'nin gemiye el koymasını talep etti. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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