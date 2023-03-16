Rus siyaset uzmanından 14 Mayıs yorumu: Kazanma şansı en yüksek olan Erdoğan

14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına gidecek. 60 milyon seçmen, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için oy kullanacak. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, gözler 14 Mayıs'a çevrildi çünkü bu, dünyanın en önemli seçimlerinden biri olarak görülüyor. Süreci yakından izleyen ülkelerden biri de Rusya. Rus siyaset uzmanı Aleksandır Gusev, A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'e özel değerlendirmelerde bulundu.

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