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Rus Siyaset Bilimciden "Türkiye" yorumu

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Giriş: 08.04.2023 12:36
14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek. 60 milyon seçmen, Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçmek için oy kullanacak. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, gözler 14 Mayıs’a çevrildi çünkü bu, dünyanın en önemli seçimlerinden biri olarak görülüyor. Süreci yakından izleyen ülkelerden biri de Rusya. Rus Siyaset Uzmanı Sergey Markov, A Haber Agşin Kişiyev'e özel değerlendirmelerde bulundu.
Rus Siyaset Bilimciden Türkiye yorumu
Rus Siyaset Bilimciden "Türkiye" yorumu
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