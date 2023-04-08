08 Nisan 2023, Cumartesi
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Rus Siyaset Bilimciden "Türkiye" yorumu
14 Mayıs’ta Türkiye sandık başına gidecek. 60 milyon seçmen, Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçmek için oy kullanacak. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, gözler 14 Mayıs’a çevrildi çünkü bu, dünyanın en önemli seçimlerinden biri olarak görülüyor. Süreci yakından izleyen ülkelerden biri de Rusya. Rus Siyaset Uzmanı Sergey Markov, A Haber Agşin Kişiyev'e özel değerlendirmelerde bulundu.