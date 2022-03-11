Rus pilottan “sivilleri vurduk” itirafı: Verilen koordinatlar sivil yerleşimler çıktı

Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotunun Suriye'de görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Sorguya alınan o pilot bu kez verdiği ifadeyle gündem oldu. Sivilleri vurduklarını itiraf eden pilot, meslektaşlarına çağrıda bulundu, "Ukrayna ile savaşa girmeyin, çocukları ve kadınları öldürmeyin." dedi.

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