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Rus pilottan “sivilleri vurduk” itirafı: Verilen koordinatlar sivil yerleşimler çıktı

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Giriş: 11.03.2022 08:40
Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotunun Suriye'de görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Sorguya alınan o pilot bu kez verdiği ifadeyle gündem oldu. Sivilleri vurduklarını itiraf eden pilot, meslektaşlarına çağrıda bulundu, "Ukrayna ile savaşa girmeyin, çocukları ve kadınları öldürmeyin." dedi.
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