Rus muhalif Aleksandra Skochilenko: MİT personeli çok havalıydı

MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen casus takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus muhalif Almanya'da verdiği röportajda Türk görevlilerden övgüyle bahsetti. Ankara'da MİT koordinesinde gerçekleşen dev takasla kurtulan Rus muhalif Aleksandra Skochilenko, o anları anlattı "Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi. Siyah takım elbiseli, kulaklıklı, çok havalı ve parfüm kokuyorlardı." ifadelerini kullandı.

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