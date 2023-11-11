11 Kasım 2023, Cumartesi
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Rus medyasında Ukrayna iddiası! Esir Ukraynalı askerler Rusya için mi savaşacak?
Rusya devlet medyası, Ukraynalı savaş esirlerinden oluşan bir taburun yakında cepheye gönderileceğini ve kendi ülkelerine karşı nasıl savaşacaklarını açıkladı. Peki bu duruma Ukrayna tarafından açıklama geldi mi? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.