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Rus limanındaki Türk gemileri hakkında flaş açıklama! En kısa zamanda...

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2022 12:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanındaki gemiler hakkında açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Rus limanındaki gemiler hakkında flaş açıklama
Rus limanındaki gemiler hakkında flaş açıklama
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