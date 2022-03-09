09 Mart 2022, Çarşamba
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Rus limanındaki Türk gemileri hakkında flaş açıklama! En kısa zamanda...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanındaki gemiler hakkında açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.