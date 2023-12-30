Rus liderden Putin'den iş birliği vurgusu! Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı. Moskova ve Ankara'nın gelecek yıl ikili siyasi iletişimi geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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