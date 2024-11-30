Rus jetleri Halep’i bombalıyor! Çatışmaya bölgeye yayılır mı?

Suriye'de HTŞ’nin başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Dört gündür süren çatışmalarda silahlı gruplar, Halep'in iç mahallelerine kadar ilerledi ve 108 yerleşimi ele geçirdi. Çatışmalarda 311 kişi öldü. Sıcak bölgelerden son detayları A Haber muhabirleri aktarırken canlı yayın konuğu olan uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel önemli değerlendirmelerde bulundu.

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