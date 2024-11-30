30 Kasım 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Rus jetleri Halep’i bombalıyor! Çatışmaya bölgeye yayılır mı?

Rus jetleri Halep'i bombalıyor! Çatışmaya bölgeye yayılır mı?

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2024 13:13
Suriye'de HTŞ’nin başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Dört gündür süren çatışmalarda silahlı gruplar, Halep'in iç mahallelerine kadar ilerledi ve 108 yerleşimi ele geçirdi. Çatışmalarda 311 kişi öldü. Sıcak bölgelerden son detayları A Haber muhabirleri aktarırken canlı yayın konuğu olan uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rus jetleri Halep’i bombalıyor! Çatışmaya bölgeye yayılır mı?
Çatışmaya bölgeye yayılır mı?
Çatışmaya bölgeye yayılır mı?
Firari mühendis yakalandı
Firari mühendis yakalandı
Rus ve rejim jetleri Halep’i bombaladı!
Rus ve rejim jetleri Halep’i bombaladı!
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan! Deprem bölgesinin yaraları sarılıyor
Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan! Deprem bölgesinin yaraları sarılıyor
Halep sonrası hedef! Canlı yayında söyledi
Halep sonrası hedef! Canlı yayında söyledi
CHP’nin para sayma davası 1 Nisan’a ertelendi
CHP’nin para sayma davası 1 Nisan’a ertelendi
Sıcak bölgeden son bilgiler A Haber’de
Sıcak bölgeden son bilgiler A Haber’de
Halep Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Halep Havalimanı uçuşlara kapatıldı
DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum!
DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum!
Başkan Erdoğan’dan net ekonomi mesajı!
Başkan Erdoğan'dan net ekonomi mesajı!
İşte muhaliflerin Halep’e girdiği an
İşte muhaliflerin Halep’e girdiği an
Muhalifler Halep merkez girdi!
Muhalifler Halep merkez girdi!
Daha Fazla Video Göster