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Rus haber ajansından Erdoğan belgeseli! Tüm ülkelerde yayınlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 15:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü tüm dünya liderleri tarafından kutlandı. Rusya lideri Putin telefonla arayarak kutladı ama bununla yetinmedi. Türkiye'de de faaliyet gösteren Rus haber ajansı Sputnik bir belgesel hazırladı. Belgesel Sputnik'in faaliyet gösterdiği Afrika, Hindistan, Arap, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde de kendi dillerinde yayınlandı. İşte o ses getiren belgeselin ayrıntıları…
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