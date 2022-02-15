15 Şubat 2022, Salı
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Rus casuslar için istenen ceza belli oldu
Çeçen muhaliflere suikast amacıyla Türkiye’ye geldiği belirlenen ve MİT tarafından yakalanan 8 Rus casusa 33 yıl hapis istendi. Talimatı, Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov’un kuzeninin verdiği ortaya çıktı.