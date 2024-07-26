26 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Rus bombacı iade edildi! Moskova'daki bombalı saldırının faili Bodrum'da yakalanmıştı

Rus bombacı iade edildi! Moskova'daki bombalı saldırının faili Bodrum'da yakalanmıştı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2024 12:05
Rusya'da, içinde Rus askerinin bulunduğu bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti. Bodrum'da yakalanan saldırının faili Rusya'ya iade edildi. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uyuşturucu çetesi elebaşı yakalandı!
Uyuşturucu çetesi elebaşı yakalandı!
Rus bombacı iade edildi!
Rus bombacı iade edildi!
ABD Kongresi’ndeki katliam alkışları!
ABD Kongresi'ndeki katliam alkışları!
İşte yeni doğalgaz gemisi! İlk kez A Haber’de
İşte yeni doğalgaz gemisi! İlk kez A Haber'de
Saçmalayan CHP haddini aşma
"Saçmalayan CHP haddini aşma"
Kritik atama kararları Resmi Gazete’de!
Kritik atama kararları Resmi Gazete’de!
İslam düşmanlığı yapılıyor
"İslam düşmanlığı yapılıyor"
Ucuz ulaşım yalanı! Zam üstüne zam
Ucuz ulaşım yalanı! Zam üstüne zam
ABD PKK’yı havadan da savunacak!
ABD PKK'yı havadan da savunacak!
MGK 2 ay sonra toplandı
MGK 2 ay sonra toplandı
İşte en borçlu 5 belediye
İşte en borçlu 5 belediye
Bebek katili ayakta alkışlandı
Bebek katili ayakta alkışlandı
Daha Fazla Video Göster