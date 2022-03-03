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Rus askerleri Herson kentinde! Türk vatandaşı son durumu A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 03.03.2022 12:28
Rusya ele geçirdiği Herson'daki son durumu bölgede yem fabrikasında elektrikçi olarak çalışan Sami Baysal A Haber canlı yayında aktardı. Sami Baysal, “Ekmek ve su almak için dışarı çıktım. Şu anda insanlar alışveriş yapıyor. Rus askerleri şehre girdiler ve valiliği ele geçirdiler. 3-4 gün yoğun bombalamalar oldu ama şu anda sokalar sakin” ifadelerini kullandı.
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