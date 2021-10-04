04 Ekim 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rumlardan NAVTEX provokasyonu! Ankara karşı NAVTEX ile cevap verdi
Yunanistan'ın iki hafta önce Antalya açıklarında Türk deniz yetki sahasına ihlal etmeye çalıştığı NAVTEX provokasyonun bir benzerini, bu defa yine aynı gemiyle Kıbrıs Rum yönetimi deniyor. Rum tarafı, kiralanan Malta bandıralı araştırma gemisi ile tekrarlamaya çalışarak Türk kıta sahanlığında NAVTEX yayınladı. Ankara da karşı NAVTEX ile cevap verdi.