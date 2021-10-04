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Rumlardan NAVTEX provokasyonu! Ankara karşı NAVTEX ile cevap verdi

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Giriş: 04.10.2021 09:54
Yunanistan'ın iki hafta önce Antalya açıklarında Türk deniz yetki sahasına ihlal etmeye çalıştığı NAVTEX provokasyonun bir benzerini, bu defa yine aynı gemiyle Kıbrıs Rum yönetimi deniyor. Rum tarafı, kiralanan Malta bandıralı araştırma gemisi ile tekrarlamaya çalışarak Türk kıta sahanlığında NAVTEX yayınladı. Ankara da karşı NAVTEX ile cevap verdi.
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