Rumlardan doğal gaz keşfi

Rumlar, yaklaşık 4 ay önce Türkiye ile çakışan 6. parselde gaz bulduklarını duyurmuştu. Yeniden aynı bölgede gaz keşfi yapıldığı açıklandı. Türkiye'nin yetki alanıyla çatışan bölgede bulunduğu iddia edilen gaz, Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki gerilimi tırmandırır mı? Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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