Rumlar Yunanistan'a mı bağlanacak? ABD Yunanistan'ı kullanıyor mu? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Adaların silahlandırılması ve Akdeniz'de kim ne planlıyor? Yunanistan üzerinden ABD'nin planı ne? ABD Yunanistan'daki askeri üstleri kime karşı neden kuruyor? Kıbrıs'ta Enosis hayalini gerçekleştirmek için yeni bir adım mı? Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Küçük, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN