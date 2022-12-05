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Rumlar Yunanistan'a mı bağlanacak? ABD Yunanistan'ı kullanıyor mu? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 16:45
Adaların silahlandırılması ve Akdeniz'de kim ne planlıyor? Yunanistan üzerinden ABD'nin planı ne? ABD Yunanistan'daki askeri üstleri kime karşı neden kuruyor? Kıbrıs'ta Enosis hayalini gerçekleştirmek için yeni bir adım mı? Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Küçük, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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