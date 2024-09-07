07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Rumlar 1974'te 126 Türk’ü katletti!

Rumlar 1974'te 126 Türk’ü katletti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2024 01:39
14 Ağustos 1974'te Kıbrıslı Rumların kurduğu terör örgütü EOKA, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı, Muratağa, sandallar ve atlılar köylerine saldırarak, 126 Türk’ü şehit etmişti. Rumlar bu katliamı hiçbir zaman kabul etmese de yıllar sonra bir itiraf geldi. Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rumların katlettiği Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını paylaştı. Kıbrıs Türklerinin EOKA örgütü tarafından öldürüldüğünü söyledi. A Haber de Rum teröristlerin, Türklere karşı işlediği katliamların tanıklarına mikrofon uzattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rumlar 1974’te 126 Türk’ü katletti!
Rumlar 1974'te 126 Türk’ü katletti!
Erzurum Valisi Çiftçi: Bomba ihbarının aslı yok!
Erzurum Valisi Çiftçi: Bomba ihbarının aslı yok!
Bakan Kurum’dan İBB’ye kaçak yapı uyarısı!
Bakan Kurum'dan İBB'ye kaçak yapı uyarısı!
Engin Polat cezaevinden çıktı! 40 yıl istendi, tahliye edildi
Engin Polat cezaevinden çıktı! 40 yıl istendi, tahliye edildi
CHP Kurultay’ında İmamoğlu ATV’nin sorusunu geçiştirdi!
CHP Kurultay'ında İmamoğlu ATV’nin sorusunu geçiştirdi!
Hindistan uçağında bomba araması sürüyor!
Hindistan uçağında bomba araması sürüyor!
Başkan Erdoğan’dan Türk aktivist için taziye!
Başkan Erdoğan'dan Türk aktivist için taziye!
Erzurum havalimanında sıcak saatler!
Erzurum havalimanında sıcak saatler!
Engin Polat tahliye edildi!
Engin Polat tahliye edildi!
Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı!
Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı!
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a zorunlu iniş gerçekleştirdi
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum'a zorunlu iniş gerçekleştirdi
Irkçı faşizmin merkez üssü sanal alemdir
"Irkçı faşizmin merkez üssü sanal alemdir"
Daha Fazla Video Göster