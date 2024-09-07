Rumlar 1974’te 126 Türk’ü katletti!

14 Ağustos 1974'te Kıbrıslı Rumların kurduğu terör örgütü EOKA, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı, Muratağa, sandallar ve atlılar köylerine saldırarak, 126 Türk’ü şehit etmişti. Rumlar bu katliamı hiçbir zaman kabul etmese de yıllar sonra bir itiraf geldi. Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Rumların katlettiği Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını paylaştı. Kıbrıs Türklerinin EOKA örgütü tarafından öldürüldüğünü söyledi. A Haber de Rum teröristlerin, Türklere karşı işlediği katliamların tanıklarına mikrofon uzattı.

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