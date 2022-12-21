21 Aralık 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rum kesiminden İsrail'e boru hattı teklifi! Doğalgazın Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya taşınmasını istiyorlar
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden İsrail'e yeni boru hattı teklifi geldi. Gazın gemilerle Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya taşınması isteniyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kendi gazını 2027 yılında dünyaya ihraç etmeye hazırlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, KKTC’den aktardı.