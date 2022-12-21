21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rum kesiminden İsrail'e boru hattı teklifi! Doğalgazın Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya taşınmasını istiyorlar

Rum kesiminden İsrail'e boru hattı teklifi! Doğalgazın Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya taşınmasını istiyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2022 13:37
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden İsrail'e yeni boru hattı teklifi geldi. Gazın gemilerle Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya taşınması isteniyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kendi gazını 2027 yılında dünyaya ihraç etmeye hazırlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, KKTC’den aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rum kesiminden İsrail’e boru hattı teklifi!
Rum kesiminden İsrail'e boru hattı teklifi!
Ankara’da kritik görüşme!
Ankara'da kritik görüşme!
Asgari ücret 9 bin TL olur mu?
Asgari ücret 9 bin TL olur mu?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MİT ve Emniyet’ten DEAŞ’a darbe
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ'a darbe
Nereden nereye...
Nereden nereye...
Kılıçdaoğlu’na gönderme: Oğluna sahip çık
Kılıçdaoğlu’na gönderme: Oğluna sahip çık
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı!
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı!
Saraçhane Kılıçdaroğlu’na kumpas mı?
"Saraçhane" Kılıçdaroğlu'na kumpas mı?
Kanlı Noeli’in 59. yılı!
Kanlı Noeli’in 59. yılı!
Uçakların personeli ve ailelerine teşekkür
Uçakların personeli ve ailelerine teşekkür
Daha Fazla Video Göster