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Rum kesimi Yunanistan'a mı bağlanıyor? Simerini gazetesi: Savaş şartlarında bu karar alınabilir

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 13:48
Rum kesiminde yayınlanan Simerini gazetesinde dikkat çeken bir haber yer aldı. Gazetede, bir kriz durumunda Yunanistan'ın "Kıbrıs'ı" havadan ya da denizden kapsamı altına alabileceği vurgunlandı. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz ayrıntıları aktardı.
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