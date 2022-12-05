Rum kesimi Yunanistan'a mı bağlanıyor? Simerini gazetesi: Savaş şartlarında bu karar alınabilir

Rum kesiminde yayınlanan Simerini gazetesinde dikkat çeken bir haber yer aldı. Gazetede, bir kriz durumunda Yunanistan'ın "Kıbrıs'ı" havadan ya da denizden kapsamı altına alabileceği vurgunlandı. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz ayrıntıları aktardı.

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