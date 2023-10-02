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Ruhsatsız ve kaçak yapılar yıkılıyor! Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ruhsatsız ve kaçak yapıya geçit yok

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 16:44
Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki ruhsatsız ve kaçak yapılar yıkılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu Çanakkale Savaşları Tarihi alan Başkanı İsmail Kaşdemir anlattı.
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