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Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birlikte katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.09.2021 09:59
Halk TV'nin eski muhabirlerinden Makbule Cengiz Nişantaşı'nda butik çikolata mekanı açtı. Açılışa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Mekanda alkol satış ruhsatı olmamasına rağmen alkol servisi yapıldı.
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