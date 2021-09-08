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RTÜK'ten FOX, TELE1, Halk TV ve Show TV'ye ceza

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Giriş: 08.09.2021 09:39
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, toplum ahlakına mugayir yayınlar yaptığı belirtilen kuşak programlarına yaptırım uyguladı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, FOX'ta yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun' adlı programa Show TV'de yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına yaptırım uyguladığı belirtildi. RTÜK ayrıca,Tele 1'de yayınlanan '4 Soru 4 Cevap' programına konuk olarak çıkan Merdan Yanardağ'ın ifadeleri dolayısıyla Tele 1'e ve Halk TV'de yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' programında, konuk İsmail Saymaz'ın Ana Muhalefet Partisi Lideri'ne tepki gösteren bir anne hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin de Halk TV'ye yaptırım uygulandığını açıkladı. İşte detaylar...
RTÜK’ten FOX, TELE1, Halk TV ve Show TV’ye ceza
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