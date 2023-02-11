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Rönesans müteahhidi ile ilgili çarpıcı detay!

AA
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Giriş: 11.02.2023 12:46
Hatay'da 250 konutlu "Cennetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan ve yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi.
Rönesans müteahhidi ile ilgili çarpıcı detay!
Rönesans müteahhidi ile ilgili çarpıcı detay!
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