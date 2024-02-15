15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Roma'da simge meydanda çiftçi protestosu! A Haber bölgede

Roma'da simge meydanda çiftçi protestosu! A Haber bölgede

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2024 17:39
İtalyan çiftçiler Roma sokaklarında. Hükümetin tarım politikalarını eleştiren binlerce çiftçi traktörlerle başkent Roma'da bir araya geldi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı eylemin gerçekleştiği bölgeden son durumu aktardı.
Avrupada çiftçi isyanı! Roma yolundalar
Avrupada çiftçilerden isyan ateşi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Roma’da simge meydanda çiftçi protestosu
Roma'da simge meydanda çiftçi protestosu
Düden Şelalesi’nin rengi değişti
Düden Şelalesi'nin rengi değişti
DEM Parti ile ittifak itirafı!
DEM Parti ile ittifak itirafı!
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
Marmara’da batan gemi! Uçaklar arama çalışmasında
Marmara'da batan gemi! Uçaklar arama çalışmasında
Yemin etti! İşte ilk sözleri...
Yemin etti! İşte ilk sözleri...
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Mersin’de hangi projeler hayata geçirilecek?
Mersin'de hangi projeler hayata geçirilecek?
Canlı yayında CHP yönetimine isyan etti
Canlı yayında CHP yönetimine isyan etti
Batan geminin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı!
Batan geminin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı!
Mescid-i Aksa’nın etrafını kazdılar! Şoke eden olay
Mescid-i Aksa’nın etrafını kazdılar! Şoke eden olay
Mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı
Mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster