10 Ocak 2024, Çarşamba
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Roketsan'ın geliştirdiği Cirit füzesi İtalyan İHA'sına takılacak
Savunma Sanayii’nde bir ilk daha yaşandı. Bu kez İtalyan Leonardo şirketi tarafından geliştirilen Astore İHA, Roketsan tarafından geliştirilen Cirit füzesi ile silahlandırılarak İtalyan Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.