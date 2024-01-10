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Roketsan'ın geliştirdiği Cirit füzesi İtalyan İHA'sına takılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 16:31
Güncelleme:10.01.2024 16:31
Savunma Sanayii’nde bir ilk daha yaşandı. Bu kez İtalyan Leonardo şirketi tarafından geliştirilen Astore İHA, Roketsan tarafından geliştirilen Cirit füzesi ile silahlandırılarak İtalyan Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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