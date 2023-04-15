15 Nisan 2023, Cumartesi
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Roketsan rakiplerine fark attı! Altay tankını yeni nesil yerli zırh koruyacak
Roketsan mühendisleri, Altay için güncel tehditlere karşı geliştirilmiş yeni nesil hibrit bir zırh sistemi geliştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri testlerine hazırlanan Altay tankı, kendisine yönelecek tehditleri yeni nesil zırh sayesinde yüksek güvenlikli şekilde görev yapabilecek.