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Roketsan rakiplerine fark attı! Altay tankını yeni nesil yerli zırh koruyacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 14:31
Roketsan mühendisleri, Altay için güncel tehditlere karşı geliştirilmiş yeni nesil hibrit bir zırh sistemi geliştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri testlerine hazırlanan Altay tankı, kendisine yönelecek tehditleri yeni nesil zırh sayesinde yüksek güvenlikli şekilde görev yapabilecek.
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