10 Haziran 2023, Cumartesi
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Roket fabrikasında patlama: 5 işçi şehit! Terör ve güvenlik uzmanı Ali Fuat Gökçe: Binaların ayrı ayrı olmasıyla büyük bir facianın önüne geçildi
Ankara’da roket ve patlayıcı fabrikasında yaşanan patlama ile ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Terör ve güvenlik uzmanı Ali Fuat Gökçe, “İşçilerimize Türk savunma sanayisi için oldukça önemli bir fabrika ve kilit taşlarında bir tanesidir. Roket ve mühimmat üretiminde kullanılan bir fabrika. Burada özellikle roket yakıtları kullanımında baturları patlatma çalışmasında dinamit üretiminde kullanılan bir fabrika. Bu fabrikadaki çalışmaların hepsi hassas. Burada kullanılan malzemeler çok hassas. Burada tabi binaların ayrı ayrı olması depolara sirayet etmemesi daha büyük bir facianın önüne geçmiştir.” ifadelerini kullandı.