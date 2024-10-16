Rojin’e acı veda! Tabutunu kadınlar taşıdı babasının feryadı yürekleri dağladı

Üniversite eğitimi için gittiği Van’da kaybolan Rojin Kabaiş'in, 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Üniversiteli genç kız, toprağa verildi bugün. Ölüme nasıl gittiği sorusuna gelince. Her türlü ihtimal araştırılıyor. Otopside, darp ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Alınan örnekler ise ayrıntılı inceleme için İstanbul adli tıp kurumuna gönderildi.

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