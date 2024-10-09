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Rojin Kabaiş nerede?

Rojin Kabaiş nerede?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 11:02
Kayıp Rojin Kabaiş'ten 12 gündür haber yok. Rojin kaybolduğu gün kimlerle görüştü? Beyaz arabayla kaçırıldı mı? Yurttan neden terlikle çıktı? A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır son gelişmeleri anlattı.
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Rojin Kabaiş nerede?
Rojin Kabaiş nerede?
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