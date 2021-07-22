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Rize'deki selde can pazarı | Mahsur kalanları kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2021 11:12
Güncelleme:22.07.2021 11:14
Geçtiğimiz haftalarda sele teslim olan Rize, yine sular altında kaldı. Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı..
Rize yine sele teslim | A Haber sel bölgesinde
Rize yine sele teslim | A Haber sel bölgesinde
Rize'deki selde can pazarı | Mahsur kalanları kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Rize'deki selde can pazarı | Mahsur kalanları kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
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