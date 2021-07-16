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Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum | Afet bölgesi dronla görüntülendi

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Giriş: 16.07.2021 13:31
Rize'de önceki gün yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan selde en fazla zarar gören noktalar onarılmaya çalışılırken selde kaybolan iki kişi de aranıyor. 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü kentte, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi kaybolmuş, 5 kişi de yaralanmıştı.
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