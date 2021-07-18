Rize'de sel ve heyelan felaketi! Hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Afette toplam 971 çay üreticisine ait 1321 dekar çay bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi. Öte yandan AFAD'dan Rize ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

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