Rize’de sel felaketi: 5 ölü, 3 kişi kayıp! Bakanlar bölgeden açıklama yaptı

Rize'de sağanak etkili olurken, dereler taşınca köy yolları, ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı. Sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 5'e, kayıp sayısı ise 3'e yükseldi. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm ekip buradayız, vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

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