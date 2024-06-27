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Rize’de fıkra gibi olay! Bisikletini bankanın kapısına kilitledi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 27.06.2024 12:08
Rize'de fıkra gibi bir olay yaşandı. Bir vatandaş bisikleti çalınmasın diye özel bir bankanın kapısına kilitledi. Banka çalışanları ve müşteriler içeride mahsur kaldı.

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