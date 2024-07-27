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Rize'de afet konutları teslim töreni | Başkan Erdoğan'dan muhalefe SGK borcu yanıtı: Destelerle kule yapmak için para var

Rize'de afet konutları teslim töreni | Başkan Erdoğan'dan muhalefe SGK borcu yanıtı: Destelerle kule yapmak için para var

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 27.07.2024 15:33
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Rize'de afet sonrası ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 368 konut ile 31 dükkanı bugün hak sahiplerine teslim töreninde konuştu. SGK'ya olan borçları ödememek için kamuoyunda "yangın" çıkarmaya çalışan CHP'lilerin "Borçları ödersek iş yapamayız. Çöpleri bile elimizle toplarız" söylemine sert sözlerle yanıt veren Başkan Erdoğan "Destelerle kule yapmak için para var" dedi.
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